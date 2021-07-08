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Сегодня, 8 июля, в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и Коммунальной корпорации «Киевавтодор» следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокурора Офиса генеральной прокуратуры проводят обыски, сообщает пресс-служба КГГА

Как отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК «Киевавтодор».

Департамент и коммунальная корпорация, в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования.

Дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки техники для КК «Киевавтодор». В частности, машин для внесения жидких хлоридов. Их закупки были выполнены по процедуре официальных публичных закупок.

В Департаменте транспортной инфраструктуры уверяют, что деятельность Департамента и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачная, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину.
ForUm

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