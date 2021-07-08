Украина отказалась закупать электроэнергию, вырабатываемую Белорусской атомной электростанцией. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, заявила глава литовского правительства Ингрида Шимоните, передает УНИАН.

«Я считаю, что надо поблагодарить господина премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электрическую энергию со стороны Белорусской атомной электростанции. Поэтому мы надеемся, что Украина будет продолжать реализацию «зеленого» курса, который был запущен в Европейском Союзе, и эти действия в дальнейшем смогут внести свой вклад в долговременные и постоянные решения, чтобы предотвращать доступ таких опасных поставщиков, а наоборот, переходить на европейский рынок», - сказала она.

Напомним, 26 мая Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в страну со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (то есть России и Беларуси) до 0 МВт. Ограничения действуют до 1 октября 2021 года.