Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Конституционный суд уволить судью Игоря Слиденко, сообщает пресс-центр НАПК.

«НАПК обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ относительно неэтичного поведения судьи КСУ Слиденко, которая является основанием для освобождения его от должности. И вот почему. Внимательные читатели Нацотчета НАПК по реализации основ антикоррупционной политики в 2020 году уже знакомы с этой историей, но она действительно достойна повторения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 октября 2020 сразу после голосования за неконституционность е-декларирования судья Слиденко написал письмо сотруднику НАПК. «За несколько недель до этого именно этот сотрудник составил в отношении судьи протокол, поскольку последний не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Письмо было написано на французском языке с официального адреса судьи [email protected]. Его перевод следующий: «А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюк, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Поэтому мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.» – сообщил в НАПК.

Среди прочих причин обращения указываются:

подготовка судьей решения КСУ о неконституционности е-декларирования в условиях конфликта интересов, что признано им самим;

многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающие этические принципы.

«Напомним, что международные акты определяют, что судья должен придерживаться высоких стандартов поведения и не совершать действий, подрывающих авторитет правосудия. Заметим, что 8 октября 2020 судья Игорь Слиденко подал заявление об увольнении самостоятельно. Однако, до сих пор КСУ не принял решения относительно этого заявления. А следовательно, на основании ст. 21 закона Украины «О КСУ» НАПК просит постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности в виде увольнения его с должности судьи КСУ», – сказано в сообщении.

Напомним, 30 октября 2020 года судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников, заявил, что из Офиса президента на него давили и написал заявление об отставке.