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Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Беларусь.

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши подписали три совместных документа, в том числе по поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что антитела к коронавирусу есть у каждого третьего жителя Украины

В Киеве мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского и гражданского. Позже правоохранители задержали злоумышленника.

Обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО - это прежде всего геополитическое решение, и только потом вопросы реформ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против пятого президента Петра Порошенко, если будут доказаны его преступные действия. Об этом в интервью Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В правительстве прогнозируют около 4% роста экономики в этом году, а инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%. Об этом во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика» заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Печерский райсуд Киева избрал председателю правления ЧАО «Кузня на Рыбальском» меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

На Гаити ночью 7 июня в своей резиденции был убит президент страны Жовенель Моиз. Неизвестные проникли в дом и застрелили его.

Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда по действующей программе сотрудничества. Об этом во время общения со СМИ в рамках форума «Украина 30» заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

Средства с банковского счета должника не будут списывать автоматически. Об этом говорится в пояснении Министерства юстиции.

За сутки 6 июля в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве прошел митинг обманутых инвесторов банка «Аркада».

Сегодня, 7 июля, во время заседания исполкома Национального олимпийского комитета Украины по представлению национальных федераций и в соответствии с международной и национальной системой отбора был утвержден поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио-2020.

В Яремче Ивано-Франковской области автомобиль слетел с дороги в обрыв, в результате чего погибли четыре человека.
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