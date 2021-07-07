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В Киеве мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского и гражданского, сообщает пресс-служба столичного главка.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицеский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

«Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы», - отметил Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия.

Кроме того, на адресе работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.
ForUm

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