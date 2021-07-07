Средства с банковского счета должника не будут списывать автоматически. Об этом говорится в пояснении Министерства юстиции.

«Задолжали за жилищно-коммунальные услуги или не оплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств», – подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что согласно реализации приказа Министерства юстиции Украины от 23.03.2021 № 1061/5, которым внесены изменения в приказ от 16.04.2019 года № 1203/5 «Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках за исполнительное производство о взыскании алиментов», постановления об аресте/снятии с ареста средств на счетах должников государственные и частные исполнители имеют возможность направлять в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП) без ограничений по категориям взыскания.

«То есть, с вступлением в силу этого приказа были реализованы технические изменения информационного взаимодействия исполнителей с банками с помощью АСВП. Ранее такая процедура была довольно сложной. Сейчас же взаимодействие между исполнителями и банками происходит в электронном виде, а не только почтовой связью», – заявили Минюсте.

«Объясняем простым языком. Представим, что кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги или задолжал вам средства (в том числе алименты на содержание ребенка или заработную плату). Этот факт сначала должен подтвердить своим соответствующим решением суд или другой орган (должностное лицо). Если после этого должник так и не возвращает средства - в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника. Именно процедура коммуникации между исполнителями и банками и была упрощена», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что государственное предприятие «Национальные информационные системы» на сегодняшний день проводит работы по доработке программного обеспечения АСВП в направлении введения автоматизации процесса получения исполнителями информации по банковским счетам должника, что предусмотрено положениями Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках.

«После того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них. То есть, появится возможность накладывать арест исключительно на 1 счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на неарестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться. Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства! Впрочем, чтобы арест средств не стал для вас неприятным сюрпризом - существует несколько платформ, на которых можно самостоятельно проверить, имеете ли вы долги», – подчеркнули в Минюсте.

Так, проверить такие данные можно через Единый реестр должников, портал Онлайн-дом юстиции, электронный сервис государственных услуг «Дия», Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП).

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что с 6 июля 2021 года ряд банков получили возможность автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.