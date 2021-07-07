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Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против пятого президента Петра Порошенко, если будут доказаны его преступные действия. Об этом в интервью Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНИАН.

«Для нас имя не имеет значения, имеют значение действия. Если Петр Алексеевич совершал действия не в пользу государства, то мы должны с этим разобраться. Всем понятно, что трубопровод Виктора Медведчука «Самара - Западное направление», которым поставляется дизтопливо, это коррупционная сделка; это приток российских денег в украинскую политику; это возрождение кума Владимира Путина и предоставление ему бизнес-преференций.»,- сказал Данилов.

СНБО, по его словам, готовит аналитику для президента, а не проводит расследование. 

«Когда видим угрозы национальной безопасности, реагируем и поднимаем отдельные ведомства. Пока по отношению к человеку не принято решение СНБО, ни одной фамилии вы от нас не услышите», - заверил он.

Напомним, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко подал иск против президента Владимира Зеленского и общественной организации «Том 14». Речь идет о видео BIHUS.info с так называемыми «пленками Медведчука».
ForUm

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