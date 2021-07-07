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Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что антитела к коронавирусу есть у каждого третьего жителя Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, об этом свидетельствуют предварительные данные исследования, которое проводят Минздрав, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

«В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещает украинские домохозяйства. Первые проводят опросы, вторые - бесплатное тестирование на антитела», - сообщил Радуцкий.

По его словам, в исследовании уже приняли участие около 6 тысяч человек. У 33% из них обнаружили определенный иммунитет к коронавирусу.

Депутат уточнил, что на следующем этапе исследования специалисты определят, каким именно образом образовались антитела. При этом важно определить, насколько значительна доля людей, которые переболели в легкой форме и даже не догадывались, что были инфицированы.

При этом он подчеркнул, что окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа.
ForUm

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