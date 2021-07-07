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В Киеве проходит автомитинг обманутых инвесторов банка «Аркада».

Как сообщает Укринформ, около сотни автомобилистов - участников митинга частично заблокировали дорожное движение в правительственном квартале.

В то же время еще около сотни митингующих пришли под Кабинет Министров с флагами «Инвесторы банка» Аркада», а также с флагами Украины.

 

Они держат в руках плакаты: «Хватит ждать! Надо строить!», «Инвесторы требуют свои квартиры», «Требуем кредит 3,6 млрд грн», «Требуем: достройка за 3 года».

Кроме этого, инвесторы поставили перед зданием правительства инсталляцию, состоящую из имитации дома, двух железных фигурок людей с плакатами: «Я хочу жить в своей квартире» и «Нам нужен льготный кредит на достройку», а также 3D-надписи «3,6 млрд грн», сделанной из пенопласта.

Они также развернули баннеры со своими требованиями, среди которых, в частности, выкуп свободных площадей по государственным программам, достройка 39 домов за три года.

Вкладчики намерены обратиться к Президенту Владимиру Зеленскому и правительственным должностным лицам за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК «Патриотика» и «Эврика».

Кроме того, после автомобильного митинга в 11.30 инвесторы «Аркады» планируют собраться на митинг возле Офиса Президента.

За правопорядком под Кабмином следят несколько десятков правоохранителей. Ситуация в целом спокойная.
ForUm

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