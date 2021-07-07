также в разделеЭкономика
Минюст: Автоматического списания средств со счета должника не будет 34
В 2020 году члены правления Нафтогаза получили 610 миллионов вознаграждения 316
Международные резервы Украины выросли на 2% 11
СБУ заблокировала деятельность крупного конвертационного центра 14
Суд остановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко 12
Со счетов украинцев начнут автоматически списывать долги 590
Укртранснафта получила лицензию на использование «трубы Медведчука» 17
В Украине подорожал бензин 32
Россия запретила украинское мороженое и ряд других продуктов 60
В Украине цены на газ выросли до рекордного уровня 192
В Кабмине озвучили стоимость гектара земли 143
Глава Минагро прогнозирует ежегодный рост цен на землю на 7-10% 13
Минагро: «Теневые» сделки проводились до последнего дня перед запуском рынка земли 18
Нафтогаз: Предписание НАПК об увольнении Витренко противоречит законодательству 29
Укрзализныця заплатила в госбюджет 750 миллионов дивидендов за 2019 год 10
Минюст: Ряд не допустят к рынку земли 32
ВР ликвидировала свободную экономическую зону «Крым» 10
Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов 44

Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда по действующей программе сотрудничества.

Как передает УНИАН, об этом во время общения со СМИ в рамках форума «Украина 30» заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

«Если этого не произойдет до конца этого года, Украина не ощутит никаких потрясений», - подчеркнул он.

Также он добавил, что Министерство финансов ведет переговоры с МВФ относительно нового транша.

«У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства, касательно институциональных изменений, прямых действий правительства, поэтому мы уверены и очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бред при такой потребности в инвестициях», - сказал Любченко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
10
Теги