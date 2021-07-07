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В правительстве прогнозируют около 4% роста экономики в этом году, а инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%.

Об этом во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика» заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, сообщает «Экономическая правда».

«С начала 2020 года украинская экономика оказалась в новой системе координат, связанной с глобальной пандемией COVID-19. Мы понимаем, что уже сейчас стремительно происходит формирование новой глобальной «постковидной» мировой экономики.

Ей будут присущи новые балансы сил, будут сформированы новые центры экономического, цифрового и технологического влияния», - рассказал Любченко.

По его словам, для Украины этот и следующий годы будут годами восстановительного роста.

«Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность.

Если речь идет о стратегической перспективе до 2030 года, наша задача - структурная модернизация экономики, основанная на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов. В этом «новом мире» публичными субъектами будут только нации и страны, сознательно консолидировать свои силы для реализации собственного потенциала», - добавил министр.

Он заявил, что драйвером на последующие годы для Украины являются инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.

«Это цифровизация. Цифровизация различных секторов экономики и, еще раз подчеркиваю, инвестиции в человеческий капитал», - резюмировал он.

Напомним, в мае рост потребительских цен составил 9,5% в годовом измерении.
ForUm

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