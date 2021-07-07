Печерский райсуд Киева избрал председателю правления ЧАО «Кузня на Рыбальском» меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, сообщает пресс-служба ГБР.

«7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав председателю правления ЧАО «Кузня на Рыбальском» меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривень», - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях должностным лицам Министерства обороны и ЧАО «Кузня на Рыбальском» из-за поставки в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества.

5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.