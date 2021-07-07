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На Гаити ночью 7 июня в своей резиденции был убит президент страны Жовенель Моиз. Неизвестные проникли в дом и застрелили его.

Информацию об убийстве подтвердил премьер-министр страны Клод Жозеф. Он назвал произошедшее «одиозным, бесчеловечным и варварским» нападением, сообщает hromadske.

Также ранена жена президента.

В заявлении премьер-министра говорится, что нападавшие говорили на испанском языке. Официальные языки Гаити — гаитянский креольский и французский.

По словам премьера, именно он теперь возглавит страну. Он утверждает, что «приняты все меры, чтобы гарантировать сохранение государства».

53-летний Жовенель Моиз был у власти с февраля 2017 года, после того, как его предшественник Мишель Мартелли ушел в отставку.

Пребывание Моиза в должности было непростым, поскольку он столкнулся с обвинениями в коррупции и волнами антиправительственных протестов, которые часто переходили в жесткое противостояние.

Республика Гаити — это страна в Карибском море, занимает западную часть острова Гаити. Население — 9 миллионов человек.

Это бывшая французская колония, получившая независимость в 1804 году. В 1915 году Гаити была оккупирована войсками США, под контролем которых страна находилась до 1934 года. 
ForUm

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