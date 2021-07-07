Обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО - это прежде всего геополитическое решение, и только потом вопросы реформ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы украинского государства.

«Очень часто членство Украины в ЕС, в Альянсе связывают с теми или иными реформами. Реформы действительно очень важны ... Многие европейские страны прошли реформирование раньше Украины. Но если мы говорим откровенно о сроках, о ситуации, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы, - я считаю, что мы самые быстрые сегодня в Европе», - сказал глава Украинского государства, отметив, что ни одной стране он не пожелал бы оказаться в таких обстоятельствах.

«Мы очень быстрые, мы минимально бюрократические, мы понимаем, какая цена времени для нас. Потому что время у нас измеряется человеческими жизнями. Поэтому я думаю, что мы сегодня проводим реформ больше, чем большинство стран», - добавил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что все реформы внедряются в таком темпе не потому, что это нужно ЕС или иной организации, а потому, что это необходимо самой Украине.

«Не реформируя Украины, мы не сможем быть сильными и крепкими», - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что, несмотря на необходимость защищаться от агрессии и тратить большие средства на обороноспособность армии, Украина находит силы на реформы и реализацию крупных инфраструктурных проектов, в частности на строительство дорог и мостов.

«Поэтому я считаю, что вопрос ЕС и НАТО все же частично связан с реформами, но в основном это вопрос политический», - сказал президент.

По его мнению, самое главное - чтобы украинский народ не потерял веру в то, что Европейский Союз действительно видит Украину равноправным членом. По словам президента, украинцы отстаивают те же принципы, что и европейцы, и заплатили высокую цену за то, чтобы быть полноправными членами Евросоюза.

Вместе с тем Зеленский отметил, что многие страны ЕС действительно поддерживают евроинтеграционные стремления Украины.

«У нас очень много друзей», - констатировал президент и выразил убеждение, что благодаря таким государствам Украина имеет европейскую перспективу.