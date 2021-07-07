Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который на проспекте Голосеевском в Киеве подстрелил правоохранители и гражданского, сообщает пресс-служба столичного главка.

Также отмечается, что перед этим злоумышленник закрылся в квартире жилого дома и совершил там поджог.

Как сообщалось, сегодня сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.