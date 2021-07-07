В Яремче Ивано-Франковской области автомобиль слетел с дороги в обрыв, в результате чего погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

7 июля в 11:57 на пункт связи 9-й Государственной пожарно-спасательной части города Яремче от работников полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Свободы в городе Яремче Надвирнянского района.

По прибытию к месту вызова было установлено, что в обрыве около 30 метров от автодороги находится внедорожник «Фольксваген Тигуан». Спасатели ДПРЧ-9 города Яремче и ДПРЧ-11 города Надворная с помощью специального оборудования деблокировали тела 4 человек из поврежденного автомобиля.

По данным полиции, автомобиль, двигаясь в направлении Микуличина, на закругленном участке дороги не справился с управлением и слетел с дороги в обрыв. В результате аварии автомобиль перевернулся на крышу. В полицию сообщением о ДТП поступило в 11:45 от местной жительницы, которая обнаружила опрокинутое авто. На место происшествия сразу выехали медики, спасатели и полицейские.

Следователями установлено, что автомобилем управлял 29-летний житель Кропивницкого, который от полученных травм погиб на месте происшествия с тремя пассажирами: 29-летней женщиной (жительница Кропивницкого), 37-летним и 38-летним мужчинами (жители Яремче).

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Что стало причиной аварии - установит следствие в ходе досудебного расследования.