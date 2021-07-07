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За сутки 6 июля в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 458 человек, летальных случаев – 33, выздоровели 1666 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 20240 человек, методом ИФА - 9189, экспресс-тестами - 16739 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2238974 лица, выздоровели – 2174353, летальных случаев - 52 537, проведено 10965456 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Напомним, за сутки 5 июля в Украине был зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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