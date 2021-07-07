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Сегодня, 7 июля, во время заседания исполкома Национального олимпийского комитета Украины по представлению национальных федераций и в соответствии с международной и национальной системой отбора был утвержден поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио-2020, сообщили ForUm’у в пресс-службе НОК.

Несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности перенос Игр с 2020 на 2021 год, украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь за право представлять страну в соревнованиях сильнейших атлетов планеты.

Украину на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах). Наши спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

С поименным составом Олимпийской сборной Украины можно ознакомиться по ссылке.

 Игры ХХХІІ Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
ForUm

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