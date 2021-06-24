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Канадская восьмимесячная судебно-медицинская экспертиза не нашла доказательств того, что сбитие над Тегераном самолета МАУ в 2020 году было преднамеренным, сообщает hromadske со ссылкой на CBC News.

Так, этот анализ базировался на всех доказательствах и разведывательных данных, которые были в распоряжении правительства Канады.

«Хотя группа судебно-медицинской экспертизы не нашла доказательств того, что сбивание рейса PS752 было преднамеренным, это никоим образом не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей», — говорится в сообщении.

Так, в отчете отмечают, что Иран так и не смог предоставить достоверного объяснения причин трагедии. «Только Иран имеет полный доступ к доказательствам, месту аварии и свидетелям. Ответственность за то, чтобы дать окончательные ответы по всем аспектам этой трагедии, лежит на Иране», — говорится в отчете.

Однако учитывая совокупность имеющейся информации, группа криминалистов пришла к выводу, что опасную ситуацию вызвала «серия действий и бездействия иранских гражданских и военных властей».

Как сообщалось, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.
ForUm

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