Верховная Рада не смогла направить президенту Украины Владимиру Зеленскому депутатский запрос относительно гражданства внефракционного народного депутата Андрея Аксенова.

Парламент рассмотрел 8 депутатских запросов к главе государства, 5 из них не поддержали, а 3 направили в Офис президента, передает УНИАН.

Так, среди неподдержанных запросов оказался запрос внефракционного депутата Оксаны Савчук «о лишении гражданства Украины незаконно избранного народного депутата Аксенова Андрея Анатольевича».

Также не был поддержан, в частности, запрос депутата от «Голоса» Галины Васильченко относительно «необходимости выполнения законодательства о декоммунизации и переименовании судебных органов».

Кроме того, не был поддержан запрос 43 народных депутатов, в частности, Ахтема Чийгоза и Софии Федины (оба - «Европейская солидарность») относительно «исключения из санкционного списка участников боевых действий - бойцов добровольческого батальона имени Шейха Мансура».

В то же время, депутаты направили президенту запрос депутата от «Слуги народа» Виктории Вагнер относительно введения на государственном уровне профессионального праздника Дня военного медика.

Напомним, выборы народного депутата в Донецкой области происходили 28 марта. На довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии «Порядок».

По данным Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней, он набрал 65,46% голосов.

Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов на 50-м округе сообщила Центральной избирательной комиссии о российском паспорте кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.

27 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Аксенова депутатом Верховной Рады.

19 мая народные депутаты от фракции «Голос», «Европейская солидарность», а также внефракционный Гео Лерос блокировали трибуну парламента, чтобы не дать принять присягу вновь избранному народному депутату Андрею Аксенову.

Он принес ее с места под крики «Ганьба!»