По информации «Донбасс.Реалии», Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов на 50-м округе сообщила Центральной избирательной комиссии о российском паспорте кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.

В ЦИК подтвердили: письмо от спецслужбы действительно получали, но отметили, что реагировать не имели оснований.

«Не опровергаем, очевидно, что не опровергаем. Действительно, у нас было предупреждение, информация некоторая, содержание ее я не могу раскрывать, опять же, потому что она была для служебного пользования, и я не имею таких полномочий. Но вы понимаете, в чем нюанс: нюанс заключается в том, что эта информация никак не может быть использована Центральной избирательной комиссией, так как мы не орган реагирования на факт наличия или отсутствия гражданства. Требование – не иметь гражданства другой страны не содержится в избирательном кодексе. И мы не можем проверять или даже принимать во внимание, по своим полномочиям, эту информацию», - заявил член ЦИК Юрий Мирошниченко.

По закону «О гражданстве Украины», если человек добровольно получает паспорт другой страны, его украинское гражданство может быть прекращено. Следовательно, принять участие в выборах он также не сможет.

В 2017-м народного депутата по этому поводу уже лишали паспорта. Речь идет об Андрее Артеменко, который тогда был во фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

По данным прокуратуры, кроме украинского, депутат получил также паспорт Канады.

В то же время, на запрос «Донбас.Реалии» в Государственной миграционной службе Украины, которая готовит представление о потере гражданства, ответили, что не получали запросов от СБУ относительно двойного гражданства кандидата в народные депутаты Андрея Аксенова.

Также в ГМС отметили, что у них нет официальной информации о наличии российского паспорта у Аксенова.

Выборы народного депутата в Донецкой области происходили 28 марта. На довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии «Порядок».

По данным Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней, он набрал 65,46% голосов.