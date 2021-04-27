Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Верховной Рады Украины Андрея Аксенова, представителя партии «Порядок», который победил на довыборах в парламент в 50-м округе в Донецкой области 28 марта.
Такое решение было принято на заседании ЦИК 27 апреля.
Напомним, выборы народного депутата в Донецкой области происходили 28 марта. На довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии «Порядок».
По данным Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней, он набрал 65,46% голосов.
Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов на 50-м округе сообщила Центральной избирательной комиссии о российском паспорте кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время