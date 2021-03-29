также в разделеПолитика
Путин не планирует проводить разговор с Зеленским 18
«Рейтерс» дало жесткую оценку «налету» силовиков на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 21
ОПЗЖ приветствовала решение Турции о выходе из Стамбульской конвенции 20
Юрист: Указ Зеленского о запрете телеканалов нарушает не только законы Украины, но и ряд международных конвенций 14
Зеленский о «паспортах вакцинации»: Нам тоже надо 29
В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться? 35
Сайт КС не работает с момента обнародования указа о Тупицком 11
Власти хотят создать «пояс успешности» на Донбассе 20
МИД Украины: Макрон может убедить Путина 43
Кулеба: Путин выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов 38
Зеленский шокирует мировую общественность неконституционными действиями против Медведчука, – Ilsussidiario.net 50
Нимченко: Обвинения СБУ в адрес «Украинского «выбора» ложны и безосновательны 72
Семенченко вместо СИЗО попал в больницу 46
Зеленский призывает не дискредитировать вакцинацию 15
Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого 32
Кузьмин: Системная работа о демонизации Медведчука направляется и контролируется извне 47
Москаль прокомментировал обыски в ОО «Украинский выбор»: Нет хлеба - надо больше зрелищ 28
47 стран в ООН поддержали Украину 36

В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии «Порядок» Андрей Аксенов.

Он набрал 65,46% голосов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Адвокат Валентин Рыбин («Партия Шария») с 13% голосов занимает второе место.

Кандидат «Европейской солидарности» Юлия Кузьменко – третья с 6,69% избирателей. Из заявленных 148 тыс. избирателей проголосовали в округе 31213 граждан. Явка на одномандатном избирательном округе №50 составила 20,99%.

Депутат от 50 округа Руслан Требушкин, выигравший выборы в октябре 2020 года, сложил мандат.

В 2018 году мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов был внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Сообщалось, что он подделывал документы для посещения Крыма. 

Аксенову инкриминировали ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Позже заместитель Аксенова заявил, что мэр Доброполья лечится в Германии.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги