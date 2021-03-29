В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии «Порядок» Андрей Аксенов.

Он набрал 65,46% голосов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Адвокат Валентин Рыбин («Партия Шария») с 13% голосов занимает второе место.

Кандидат «Европейской солидарности» Юлия Кузьменко – третья с 6,69% избирателей. Из заявленных 148 тыс. избирателей проголосовали в округе 31213 граждан. Явка на одномандатном избирательном округе №50 составила 20,99%.

Депутат от 50 округа Руслан Требушкин, выигравший выборы в октябре 2020 года, сложил мандат.

В 2018 году мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов был внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Сообщалось, что он подделывал документы для посещения Крыма.

Аксенову инкриминировали ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Позже заместитель Аксенова заявил, что мэр Доброполья лечится в Германии.