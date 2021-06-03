Верховная Рада приняла закон, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ветирует данный закон.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам».

Минск больше не может считаться нейтральной площадкой для проведения международных переговоров, включая переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, в связи с враждебной риторикой Александра Лукашенко, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Верховная Рада приняла отчет временной следственной комиссии ВР о расследовании причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и призвала уволить председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

Главное следственное управление Государственного бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам.

В Международный аэропорт «Борисполь» в рамках глобальной инициативы COVAX прибыла партия вакцин AstraZeneca от COVID-19, произведенная в Италии.

Украина, Канада, Швеция и Великобритания предъявили Ирану претензии из-за действий и бездействия по делу сбитого иранскими военными самолета авиакомпании МАУ.

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, закрепляющий возможность автоматического весового контроля транспортных средств, также автоматической фиксации Государственной службой по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») нарушений габаритно-весовых параметров.

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 3 июня 2021 в Украине зафиксирован 2581 новый случай заболевания COVID-19.

Председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк проанализировал законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации.

Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

Верховная Рада утвердила заявление относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, который произошел 23 мая 2021, и поручила председателю парламента обеспечить безотлагательное направление текста заявления Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, парламентской Ассамблеи ОБСЕ, парламентской Ассамблеи НАТО, национальным правительствам и парламентам стран мира.

Сегодня по спецлинии полиции «102» поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка «Столичный», применение дымовых пакетов и петард.