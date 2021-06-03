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По состоянию на 3 июня 2021 в Украине зафиксирован 2581 новый случай заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1059 человек;
  • летальных случаев - 102;
  • выздоровели - 9405 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 26468 человек,
  • методом ИФА - 11308 человек,
  • экспресс-тестами - 20953 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2209417 человек;
  • выздоровели - 2072091 человек;
  • летальных случаев - 50 959;
  • проведено ПЦР-тестов - 10261649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
ForUm

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