По состоянию на 3 июня 2021 в Украине зафиксирован 2581 новый случай заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1059 человек;
- летальных случаев - 102;
- выздоровели - 9405 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 26468 человек,
- методом ИФА - 11308 человек,
- экспресс-тестами - 20953 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2209417 человек;
- выздоровели - 2072091 человек;
- летальных случаев - 50 959;
- проведено ПЦР-тестов - 10261649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
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