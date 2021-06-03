Верховная Рада приняла закон, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий законопроект №4651 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» проголосовало 307 народных депутатов.

Законом усовершенствованы положения законодательства, которыми установлена ​​ответственность за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, для их эффективной практической реализации.

Законом внесены изменения в примечания к ст. 1726 «Нарушение требований финансового контроля» Кодекса Украины об административных правонарушениях и примечания к ст. 3662 «Декларирование недостоверной информации» Уголовного кодекса, которыми уточнены субъекты соответствующих правонарушений, в частности, к ним отнесены должностные лица, занимающие ответственное и особо ответственное положение, а также субъекты декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков в соответствии со статьей 513 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Внесенными изменениями к санкциям статей 3662, 3663 Уголовного кодекса установлена ​​уголовная ответственность (до двух лет лишения свободы) за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Законом включен в перечень коррупционных правонарушений составы уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 3662 Уголовного кодекса «Декларирование недостоверной информации» и ст. 3663 Уголовного кодекса «Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Законом примечание к статье 3662 Уголовного кодекса Украины дополнено предложением следующего содержания: «В этой статье и статье 3663 настоящего Кодекса известными субъекту декларирования считаются сведения по объектам декларирования, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования лично и которые находятся во владении или пользовании членов семьи субъекта декларирования и представлены субъекту декларирования в любом виде».

Напомним, 4 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», которым за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.

29 декабря 2020 на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрили законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное декларирование.