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В Международный аэропорт «Борисполь» в рамках глобальной инициативы COVAX прибыла партия вакцин AstraZeneca от COVID-19, произведенная в Италии.

Об этом сообщили в представительстве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, передает УНИАН.

В частности, 705 тыс. 600 доз вакцины доставил ЮНИСЕФ в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca. В частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников операции Объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей старше 65 лет. Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, и общественные деятели.

В связи с этим, от имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ. В рамках COVAX Украина получает эти вакцины бесплатно.

«Мы рады, что все больше людей в Украине получают защиту от такой смертельно опасной инфекции как COVID-19. Мы также приветствуем открытие крупных центров вакцинации от СOVID в Киеве, Львове и Одессе и надеемся, что это позволит людям получить прививки быстро и безопасно», - говорится в сообщении.

Это уже четвертая поставка вакцин от COVID-19 в Украине в рамках COVAX - глобальной инициативы, объединившей правительства, организации в сфере здравоохранения, производителей, ученых, частный сектор, гражданское общество и благотворителей, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех стран.

Отмечается, что поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, и ожидается, что к концу 2021 года позволят охватить прививками до 20% населения Украины - 8 млн человек.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367200 доз вакцины AstraZeneca.
ForUm

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