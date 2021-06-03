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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента, закон направлен на увеличение доходов государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины и создание благоприятных условий эффективного, но не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Законом дополнен Налоговый кодекс нормами об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и нормами относительно усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам.

Законом, в частности:

  • исключена норма, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20 процентов суммы таких выплат за собственный счет;
  • определены: для документов, удостоверяющих факт поставки услуг составленных в электронной форме, датой оформления такого документа, считается дата составления такого электронного документа;
  • определен перечень электронных услуг;
  • освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебных) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг;
  • включено нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость;
  • установлены правила определения места поставки электронных услуг (B2C);
  • установлена ​​форма и определен порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;
  • установлена упрощенная процедура регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;
  • определены правила налогового учета по налогу на добавленную стоимость для нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины;
  • освобождено от обязанности нерезидента регистрировать налоговые накладные;
  • предусмотрена уплата налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.

Проект закона зарегистрирован под №4184.
ForUm

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