Президент Владимир Зеленский ветирует закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (законопроект № 4651), который приняла Верховная Рада, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Сообщается, что президент неоднократно отмечал необходимость принятия законопроекта о восстановлении справедливой уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.

«Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием», - подчеркнул глава государства.

Третьего июня депутаты Верховной Рады Украины проголосовали во втором чтении инициированный президентом законопроект №4651 в виде, что ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, во владении членов семьи декларанта. Это даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования.

Проголосованная норма будет давать возможность недобросовестному декларанту переписывать дорогие машины, квартиры, например, на жену, которая, по его словам, отказывается предоставить ему документы об этом имуществе, а следовательно, не декларировать его. Недобросовестные декларанты будут объяснять это тем, что член семьи якобы не подал информацию в любой форме. И за это декларант не будет привлечен к уголовной ответственности.

«Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, то я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим», - добавил президент.

Кроме того, поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы. Без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным. За недекларирование имущества чиновниками, несомненно, должна быть установлена ​​справедливая уголовная ответственность.

«Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону», - подчеркнул глава государства.

Следует отметить, что Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 полностью поддержала инициированные президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Закон возвращает наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях.

В то же время ВР приняла поправки к документу, которые смягчают ответственность за декларирование имущества родственников или непредставление декларации.