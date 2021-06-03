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Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в заявлении агентства, передает Европейская правда.

«Агентство авиационной безопасности Европейского Союза выдало директиву по безопасности 2021-02, в которой призвала национальные компетентные органы государств-членов EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов с основным местом деятельности на их территориях, что проведение операций в воздушном пространстве Беларуси (FIR Minsk) больше не допускается, если это не требуется для безопасных операций в непредвиденных обстоятельствах», - говорится в заявлении.

Агентство объяснило, что цель директивы заключается в уменьшении потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате операций в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair 23 мая.

Страны-члены EASA должны ввести эти меры в течение двух дней с даты вступления в силу директивы.

Напомним, на этой неделе Европейский Союз должен ввести первый раунд ограничений в отношении Беларуси за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске и арест журналиста.

23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
ForUm

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