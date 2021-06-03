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Сегодня по спецлинии полиции «102» поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка «Столичный», применение дымовых пакетов и петард.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы, сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших пока нет. Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещению сейчас ограничен.

Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке «Столичный». В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.

Напомним, что конфликт происходит на фоне выяснения прав собственности.
ForUm

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