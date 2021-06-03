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Минск больше не может считаться нейтральной площадкой для проведения международных переговоров, включая переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, в связи с враждебной риторикой Александра Лукашенко, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Если уж мы видим такую враждебную риторику от Лукашенко, если уж мы видим, что Беларусь прекращает быть нейтральной страной, то и о каких-либо переговорах в Минске можно забыть. Минск больше не может считаться респектабельной и нейтральной международной площадкой», - сказал Подоляк агентству Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о перспективах продолжения в очном формате переговоров ТКГ в Минске в связи с приглашением Лукашенко так называемых следователей из временно оккупированных отдельных районов Луганской области для допроса задержанного в Минске экс-главреда телеграмм-канала «NEXTA» Романа Протасевича.

Подоляк также добавил, что любой потенциальный шаг Лукашенко в сторону признания временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вызовет ответную реакцию Украины и всего цивилизованного мира.

«Украина не позволит никому нарушать свой суверенитет и территориальную целостность. Если Лукашенко поставит себя на один уровень с оккупантами в Луганске, то это будет означать и соответствующее отношение к нему», - добавил он.

Напомним, 2 июня Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить возможность так называемым следователям из временно оккупированной Луганской области допросить Романа Протасевича в связи с проводимым там «расследованием» относительно якобы участия экс-главреда телеграмм-канала «NEXTA» в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины в рядах батальона «Азов».

Ранее основатель и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий заявлял, что Протасевич действительно находился в полку, однако в качестве журналиста.
ForUm

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