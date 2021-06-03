Председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк проанализировал законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации.

Так, для определения в олигархи нужно отвечать 3 из 4 критериев:

• участвует в политической жизни;

• имеет значительное влияние на средства массовой информации;

• является конечным бенефициарным владельцем монополии;

• подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Участие в политической жизни подразумевает либо должность президента Украины, председателя Верховной Рады, первого заместителя и зампредседателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министра Украины , министра, его первого заместителя и заместителя и т.д., либо занимает должность в руководящих органах политической партии, и/или финансирование деятельности политической партии, политической агитации или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями

Признает олигарха таковым СНБО.

«Решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины», и это является основанием для включения таких лиц в Реестр лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов).

После включения в реестр олигархов таким лицам запрещается:

1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

2) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).