Верховная Рада приняла отчет временной следственной комиссии ВР о расследовании причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и призвала уволить председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующее постановление №5588 «Об отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации - Луганской областной военно-гражданской администрации по своевременному реагированию на возникновение и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера» проголосовало 319 народных депутатов.

Верховная Рада постановила обратиться в Кабинет Министров Украины с предложением:

- безотлагательно разработать и утвердить порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

- разработать и подать в 2021 году на рассмотрение в Верховную Раду проект закона о порядке возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- рассмотреть целесообразность подчинения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям непосредственно премьер-министру Украины или реорганизации этой Службы в отдельное министерство;

- предусмотреть выделение средств на установку и обеспечение функционирования в Луганской области автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проверить соблюдение требований постановления Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2017 №733 на территории других областей Украины и принять меры по финансированию автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций во всех населенных пунктах Украины.

Также Верховная Рада обращает внимание генерального прокурора на распыление среди различных органов досудебного расследования уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров на территории Луганской области в 2020 году, ненадлежащее расследование этих дел.

Парламент обратился к президенту и Кабинету Министров с предложением инициировать вопрос увольнения председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации и руководителя военно-гражданской администрации г. Северодонецк Луганской области с занимаемых должностей.

Напомним, 6 июля 2020 года в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов. 9 июля пожар удалось локализовать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

30 сентября 2020 года возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.

От пожаров пострадало около 20 тыс. га территории.