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Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, закрепляющий возможность автоматического весового контроля транспортных средств, также автоматической фиксации Государственной службой по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») нарушений габаритно-весовых параметров.

За соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (№3742) проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Согласно пояснительной записке, внедрение автоматического весового контроля транспортных средств и автоматической фиксации нарушений будет способствовать уменьшению коррупционных рисков и устранению выборочного взвешивания транспортных средств.

Также законопроект направлен на улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, сохранение от окончательного разрушения автомобильных дорог общего пользования, уменьшение расходов на содержание и ремонт дорожного покрытия и, как следствие, наполнение государственного бюджета Украины.

Кроме этого, законопроектом устанавливаются права и обязанности грузоотправителя и грузополучателя, а также предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

В частности, штраф за превышение габаритно-весовых норм при перевозке делимого груза или неделимого груза без соответствующего разрешения на более 30% от установленных норм составляет 51 тыс. грн; от 20% до 30% от установленных норм — 34 тыс. грн; от 10% до 20% - 17 тыс. грн, от 0% до 10% - 8,5 тыс. грн.

Кроме этого, предусмотрено, что штраф за перевозку грузов или пассажиров без необходимых документов составляет 17 тыс. грн; международную перевозку пассажиров или грузов резидентами или нерезидентами Украины — 34 тыс. грн. Для эффективного штрафования нарушителей законопроект закрепил порядок взыскания в судебном порядке штрафов, которое будет осуществлять «Укртрансбезопасность».
ForUm

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