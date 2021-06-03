Верховная Рада утвердила заявление относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, который произошел 23 мая 2021, и поручила председателю парламента обеспечить безотлагательное направление текста заявления Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, парламентской Ассамблеи ОБСЕ, парламентской Ассамблеи НАТО, национальным правительствам и парламентам стран мира. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Рады.

В заявлении ВР решительно осудила действия властей Республики Беларусь по принудительной посадке пассажирского компании Ryanair и задержанию Романа Протасевича и призвала немедленно освободить его и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси в отношении содержащихся под стражей граждан, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

Верховная Рада призвала Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

Парламент также заявляет о полной поддержке действия правительства Украины, которое с целью обеспечения безопасности гражданской авиации и общества ввело запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь с 26 мая 2021 и усилило «воздушные санкции» в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года.

Напомним, с полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.

Также Кабинет министров одобрил запрет с 29 мая белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Александр Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Россией Крым.

Украина в ответ на это грозит санкциями.