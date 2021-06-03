Главное следственное управление Государственного бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Установлено, что 21 февраля 2017 постановлением Кабинета Министров Украины «Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих» был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в госбюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.

Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с обл-, горгазами заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом.

За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен.

3 июня 2021 следователи Главного следственного управления Госбюро расследований одновременно проводят 47 обысков на территории Украины, в том числе в Министерстве энергетики Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 37 операторов газораспределительных систем и по месту жительства бывших чиновников Министерства.

Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы.