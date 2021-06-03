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Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре-октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.

Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.
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