В Иране заявили, что у провинциального суда Канады нет юрисдикции принимать решение по иску о возмещении убытков вследствие катастрофы украинского пассажирского самолета МАУ, сбитого в прошлом году Иранской революционной гвардией, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Всем известно, что у канадского суда нет юрисдикции по поводу этой авиакатастрофы (поскольку она произошла за пределами Канады. - Ред.)», - заявил журналистам официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Кроме того, по его словам, решение суда безосновательное, ибо «не базируется на показаниях очевидцев».

заседание, которое определит размер возмещений, на которые могут рассчитывать близкие и родственники погибших. В случае отказа Ирана от участия в этом заседании на его государственное имущество может быть наложен арест.

Издание отмечает, что иностранные государства, как правило, не подпадают под юрисдикцию канадских судов, но канадский закон от 2012 г. ограничил этот иммунитет для стран, указанных как «сторонники терроризма в иностранных государствах», среди которых есть Иран.

Верховный суд Онтарио (Канада) признал сбитие пассажирского самолета МАУ над Тегераном террористическим актом.

Напомним, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.