Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы заявляет, что проводит проверку видео с пропавшим украинским экс-судьей Николаем Чаусом.

В прокуратуре также сообщили, что расследование уголовного дела по факту похищения бывшего судьи «идет полным ходом», и двое фигурантов дела находятся под арестом, передает Радио Свобода.

Новая информация будет рассматриваться «после того, как станут доступны данные, составляющие значительный интерес для общественности», цитируют заявление ведомства молдавские СМИ.

В телеграмм-канале ChausUA появилось видео с обращением Чауса, который заявляет, что находится в безопасности, и говорит, что его похищение произошло не сейчас, а в 2016 году, когда его заставили остаться в Молдове.

По словам Чауса, в ближайшее время он появится в Украине и даст ответы на все вопросы. Где именно он находится – экс-судья не уточняет. Когда было записано видео - неизвестно, установить его подлинность пока невозможно.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Средства судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома. Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдовским правоохранителям, попросив убежища. Молдовские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.

В марте молдовские СМИ сообщали, что Молдова отказала ему в убежище, однако эта информация оказалась неверной - сейчас идет еще одна стадия обжалования, которая, как ожидается, будет последней.

4 апреля в Молдове заявили о похищении Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.