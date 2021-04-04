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В Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

Адвокат Чауса Юлиан Балан сегодня сообщил, что группа неизвестных вооруженных мужчин в центре Кишинева похитила украинского судью.

Факт похищения судьи Чауса подтвердила агентству Newsmaker пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.

«Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили в 13:15», - рассказала она.

Напомним, в Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.
ForUm

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