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Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища украинскому судье Николаю Чаусу, который с 2016 года скрывается в Молдове.

Такое решение Коллегия вынесла 3 марта 2021 года, передает Укринформ.

На территории Молдовы Чаус сначала находился нелегально, якобы под патронатом госбезопасности Молдовы. Затем он официально сдался молдавским властям. Тогдашний Президент Молдовы Игорь Додон отказал ему в предоставлении политического убежища, но Чаус оспорил это решение в суде.

Живя в Кишиневе, Чаус регулярно ходил в сауну «Олимпия» и передвигался по городу на автомобиле Mercedes чёрного цвета с номером 222 и посещал Святогеоргиевскую церковь. Молдавские журналисты даже сняли на видео, как Николай Чаус с охраной прогуливался по Кишиневу.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

В октябре 2020 года Национальная полиция заявила, что не прекращала розыск Чауса.
ForUm

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