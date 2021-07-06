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На Камчатке (РФ) разбился самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, сообщает ТАСС.

Самолет перестал выходить на связь в районе Паланы, когда начал снижение при посадке. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.

На борту находились 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, и шесть членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина и его жену Ольгу Андрейкину, которая возглавляет финансовое управление администрации.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, самолет упал в море. Предположительно обнаружено место его падения.

Согласно одной из версий, это могло произойти из-за ошибки пилотирования при плохой видимости.

Власти Камчатки сообщили, что самолет заходил на посадку со стороны суши, а не моря. Ан-26 перестал выходить на связь в 10 км от аэропорта Палана.

В Росавиации заявили о сложных погодных условиях в районе происшествия.

При этом синоптики рассказали, что на маршруте наблюдалась сплошная облачность на высоте 300-600 м, однако горизонтальная видимость оставалась хорошей (50 и более км), а ветер был слабый - 2-8 метров в секунду.

По словам источника, примерный район нахождения самолета определен - это прибрежная зона в радиусе 15-25 км от аэропорта.

Пропавший Ан-26 был построен в 1982 году, сертификат его летной годности истекает 30 августа 2021 года.

С 2013 года самолет эксплуатировало «Камчатское авиационное предприятие».

В экстренных службах заявили, что перед вылетом самолет был технически исправен.

Все оперативные службы в районе происшествия подняты по тревоге. На поиски Ан-26 направили два вертолета и самолет.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»). Кроме того, проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.

 
ForUm

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