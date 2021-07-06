Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров, передает ТАСС.

«Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», - сказал он.

Ранее об обнаружении обломков самолета сообщил источник в экстренных службах. «Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, выживших при крушении нет.

Напомним, на Камчатке (РФ) разбился самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.