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Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров, передает ТАСС.

«Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», - сказал он.

Ранее об обнаружении обломков самолета сообщил источник в экстренных службах. «Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, выживших при крушении нет. 

Напомним, на Камчатке (РФ) разбился самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

 
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