Дело об авиакатастрофе самолета Ан-26 под Харьковом находится в полушаге от суда, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в годовщину трагедии.

Она напомнила, что следствие по делу было завершено через семь месяцев после крушения, правоохранители собрали более 60 томов материалов.

Подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе — шесть военных должностных лиц. 5 мая текущего года им предоставили доступ к материалам для ознакомления.

Подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, ни разу не явился в Госбюро расследований и не знаком с материалами досудебного расследования.

«Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца», — добавила Венедиктова.

Она уточнила, что 20 сентября следственным судьей оставлено без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего ВС ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд.