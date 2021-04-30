Увольнение руководства НАК «Нафтогаз Украина» вызывает серьезные вопросы, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Увольнение руководства «Нафтогаза» вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление в госпредприятиях должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния», - написала она в Twitter.

Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних 🇬🇧 інвесторів прийти в 🇺🇦, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 30, 2021

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение.