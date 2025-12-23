﻿
Війна

Укрнафта призупинила роботу через російські удари

Укрнафта призупинила роботу через російські удари

Під час нічної атаки 23 грудня російські окупанти завдали ударів по виробничих об’єктах АТ «Укрнафта», повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у Facebook.

«Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об’єктах Укрнафти», — написав він.

За словами Корецького, обійшлося без постраждалих, проте є руйнування, і робота підприємства тимчасово призупинена. Наразі тривають невідкладні відновлювальні роботи. Фахівці Групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути інфраструктуру до повноцінного функціонування.

Водночас 23 грудня в Україні відбулася комбінована атака, під час якої росіяни застосували понад 600 дронів та десятки ракет, влучивши переважно в енергетичні об’єкти, здебільшого у західних областях. Через атаки була тимчасово знижена генерація на атомних електростанціях.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

УкрнафтаНАК НафтогазСергій Корецький
