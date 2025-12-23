Укрнафта призупинила роботу через російські удари

Під час нічної атаки 23 грудня російські окупанти завдали ударів по виробничих об’єктах АТ «Укрнафта», повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у Facebook.

«Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об’єктах Укрнафти», — написав він.

За словами Корецького, обійшлося без постраждалих, проте є руйнування, і робота підприємства тимчасово призупинена. Наразі тривають невідкладні відновлювальні роботи. Фахівці Групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути інфраструктуру до повноцінного функціонування.

Водночас 23 грудня в Україні відбулася комбінована атака, під час якої росіяни застосували понад 600 дронів та десятки ракет, влучивши переважно в енергетичні об’єкти, здебільшого у західних областях. Через атаки була тимчасово знижена генерація на атомних електростанціях.