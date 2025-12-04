Група «Нафтогаз» повідомила, що масований обстріл російських військ 3 грудня практично знищив Херсонську теплоелектроцентраль (ТЕЦ).

На сайті компанії опубліковано фотографії пошкоджень, на яких видно пробиту стелю будівлі станції. У повідомленні підкреслюється, що це лише частина численних руйнувань.

«Херсонська ТЕЦ — виключно цивільний об’єкт. Її єдине призначення — забезпечення тепла в будинках містян. Водночас росіяни системно обстрілюють підприємство. Це — тероризм», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За інформацією Херсонської ОВА, 4 грудня російські війська атакували ТЕЦ дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Унаслідок обстрілів пошкоджені приміщення та обладнання станції.

Через атаку ТЕЦ була призупинена робота, що залишило без тепла 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів.

Олександр Прокудін також зазначив у етері телемаратону «Єдині новини», що за останні дні війська РФ завдали сотні ударів по Херсонській ТЕЦ. Складно спрогнозувати терміни відновлення станції, оскільки район перебуває під постійними обстрілами.