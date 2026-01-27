﻿
Росія атакувала об’єкт "Нафтогазу" на заході України

Вранці вівторка російські війська здійснили атаку на об’єкт критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України, внаслідок влучання на місці виникла пожежа.

"З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустили забруднення довкілля, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", – повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, якого цитує телеграм-канал компанії.

Згідно з повідомленням, дії стосовно реагування координуються з органами місцевої влади та відповідними службами.

"Нафтогаз" акцентуває, що це вже 15-й цілеспрямований обстріл його об’єктів критичної інфраструктури лише від початку січня. 

"Нафтогаз" продовжує працювати в умовах постійної воєнної загрози, зосереджуючи зусилля на безпеці персоналу, мінімізації наслідків атак та збереженні стабільності роботи енергетичної системи", – наголосила компанія.

