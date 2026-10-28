Грошей на війну може не вистачити: ЄС шукає мільярди для України

Європейський Союз закликає партнерів із G7 збільшити фінансову та військову допомогу Україні через очікуване скорочення зовнішнього фінансування у 2027 році. За оцінками Єврокомісії, країни поза ЄС наразі пообіцяли надати Києву лише €4 млрд проти €19 млрд у 2026 році, повідомляє Financial Times із посиланням на прогноз Єврокомісії.

За оцінками Брюсселя, США, Велика Британія, Канада та Японія разом мають виділити Україні близько €1 млрд у 2027 році. Водночас загальний дефіцит фінансування українських потреб наступного року оцінюється у €70 млрд. Ця сума охоплює, зокрема, військові витрати після вичерпання останніх поставок озброєння, профінансованих за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.

Після припинення прямого фінансування України з боку Вашингтона Євросоюз розпочав пошук додаткових джерел коштів, щоб забезпечити фінансову стабільність країни у 2027 році.

На жовтневому саміті лідери ЄС домовилися працювати над залученням додаткової підтримки. Серед можливих механізмів Єврокомісія розглядає спільний випуск боргових зобов'язань. Ці пропозиції планують обговорити на наступному саміті наприкінці листопада.

Водночас Брюссель наполягає, що інші міжнародні партнери мають збільшити свої внески. За даними Єврокомісії, на ЄС та його держави-члени припадає 80% обіцяної Україні допомоги на 2027 рік. «Європа не може самостійно задовольнити фінансові потреби України. Міжнародні партнери також мають посилити підтримку, зокрема союзники по НАТО», — заявив представник Єврокомісії.

Брюссель уже веде переговори з Лондоном, Оттавою та іншими столицями. Велика Британія та Канада готують бюджети на 2027 рік, у межах яких можуть оголосити про нові зобов'язання щодо допомоги Україні.

Міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі заявив про необхідність посилити військову, дипломатичну та економічну підтримку Києва. Канада нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році взяла на себе зобов'язання надати Україні 27 млрд канадських доларів, однак не уточнила, чи планує збільшувати внески.

Японія також заявила, що розглядає варіанти задоволення фінансових потреб України з урахуванням розвитку ситуації та консультацій між країнами G7. Водночас японське Міністерство закордонних справ не погодилося з оцінкою Єврокомісії щодо майбутнього фінансування.

Окремою проблемою залишається військова допомога. За оцінками Єврокомісії, країнам НАТО бракує €13 млрд для виконання взятого цього року зобов'язання виділити Україні загалом €70 млрд військової підтримки. Представник Альянсу заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує від союзників продовження потужної допомоги Києву.

Питання фінансування України також впливає на переговори щодо наступного семирічного бюджету ЄС. Лідери прагнуть погодити його до кінця року, однак процес може ускладнитися через майбутні вибори в низці країн, зокрема у Франції та Італії.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна просить Фінляндію знайти гроші на будівництво укриттів.